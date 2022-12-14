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14 декабря, 19:22

Сценариста "Аритмии" Мещанинову госпитализировали после падения на съёмочной площадке

Сценариста фильма "Аритмия" Наталью Мещанинову забрали в больницу прямо со съёмочной площадки "Мосфильма". Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источники.

По информации издания, Мещанинова неудачно упала. Врачи диагностировали у неё перелом бедра.

Мещанинова является популярным российским кинорежиссёром и сценаристом. Помимо "Аритмии", в её активе работа над сериалом "Школа", а также фильмами "Комбинат "Надежда" и "Сердце мира".

В Москве госпитализировали с ковидом композитора Эдуарда Артемьева

В Москве госпитализировали с ковидом композитора Эдуарда Артемьева

Ранее сообщалось, что ведущий британского телешоу об автомобилях Top Gear Эндрю Флинтофф был госпитализирован после аварии, которая произошла во время съёмок очередного эпизода для вещательной корпорации Би-би-си. ДТП случилось на испытательной трассе проекта в графстве Суррей.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Иван Косицын

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