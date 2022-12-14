Сценариста "Аритмии" Мещанинову госпитализировали после падения на съёмочной площадке
Сценариста фильма "Аритмия" Наталью Мещанинову забрали в больницу прямо со съёмочной площадки "Мосфильма". Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источники.
По информации издания, Мещанинова неудачно упала. Врачи диагностировали у неё перелом бедра.
Мещанинова является популярным российским кинорежиссёром и сценаристом. Помимо "Аритмии", в её активе работа над сериалом "Школа", а также фильмами "Комбинат "Надежда" и "Сердце мира".
Ранее сообщалось, что ведущий британского телешоу об автомобилях Top Gear Эндрю Флинтофф был госпитализирован после аварии, которая произошла во время съёмок очередного эпизода для вещательной корпорации Би-би-си. ДТП случилось на испытательной трассе проекта в графстве Суррей.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев