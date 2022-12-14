В финале ЧМ-2022 встретятся Аргентина и Франция
Франция обыграла Марокко и вышла в финал чемпионата мира в Катаре
Второй гол французов в матче с Марокко. Обложка © Twitter / FIFA World Cup
Сборная Франции победила команду Марокко в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре. Встреча проходила на стадионе "Эль-Байт" и завершилась со счётом 2:0.
Уже на пятой минуте встречи первый мяч забил Тео Эрнандес, этот гол стал быстрейшим в полуфиналах мундиалей с 1958 года. Во втором тайме преимущество французов удвоил Рандаль Коло Муани, замкнув сольный проход Килиана Мбаппе.
В финале, который состоится 18 декабря в Лусаиле, Францию уже ждёт сборная Аргентины, накануне разобравшаяся с командой Хорватии со счётом 3:0. Форвард Лионель Месси успел также стать лучшим бомбардиром национальной команды. Марокко встретится с Хорватией в матче за третье место.