В финале ЧМ-2022 встретятся Аргентина и Франция

Сборная Франции победила команду Марокко в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре. Встреча проходила на стадионе "Эль-Байт" и завершилась со счётом 2:0.

Уже на пятой минуте встречи первый мяч забил Тео Эрнандес, этот гол стал быстрейшим в полуфиналах мундиалей с 1958 года. Во втором тайме преимущество французов удвоил Рандаль Коло Муани, замкнув сольный проход Килиана Мбаппе.