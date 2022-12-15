Минеев выразил желание большего участия Фёдора Емельяненко в жизни ММА

В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" Минеев напомнил, что Емельяненко ранее возглавил Союз ММА России. При этом он выразил желание, чтобы спортсмен больше участвовал в жизни отечественных смешанных единоборств.

"Хотелось бы больше его участия в жизни смешанных единоборств. Он развивает свой клуб [Fedor Team], успешно занимается своими бойцами. Успешный клуб, успешно выступает, но нас гораздо больше, чем парней в его клубе. Мы все начали заниматься единоборствами, глядя на его бои. Он был кумиром миллионов. И сейчас, когда выстроена такая большая структура, как Союз ММА, нам бы, наверное, его как президента хотелось бы видеть чаще", — отметил Минеев.