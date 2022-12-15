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14 декабря, 21:55

Си Цзиньпин "за кулисами" поручил усилить сотрудничество с РФ в экономике, пишут СМИ

WSJ: Си Цзиньпин поручил укрепить экономическое сотрудничество с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин "за кулисами" поручил китайскому правительству выстроить более тесные экономические связи с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В частности, речь идёт об увеличении импорта нефти, газа и сельскохозяйственной продукции из РФ. Также Пекин намерен расширить энергетическое сотрудничество с Москвой в Арктике и увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру.

В Китае задумались о новом способе продажи одежды россиянам

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По данным издания, две страны проводят всё больше финансовых операций между собой в национальных валютах, и это способствует расширению оборота юаня и даёт лучшую защиту для РФ и КНР от возможных санкций.

Ранее издание The Epoch Times заявило, что ограничение цен на российскую нефть выгодно Китаю. По мнению специалиста хедж-фонда Tressis Даниэля Лакалля, Пекин сможет приобретать больше сырья, учитывая неплохую скидку, которая, кстати, не будет мешать Москве получать прибыль на экспорте энергоносителей.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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