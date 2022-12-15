Си Цзиньпин "за кулисами" поручил усилить сотрудничество с РФ в экономике, пишут СМИ
WSJ: Си Цзиньпин поручил укрепить экономическое сотрудничество с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин "за кулисами" поручил китайскому правительству выстроить более тесные экономические связи с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
В частности, речь идёт об увеличении импорта нефти, газа и сельскохозяйственной продукции из РФ. Также Пекин намерен расширить энергетическое сотрудничество с Москвой в Арктике и увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру.
По данным издания, две страны проводят всё больше финансовых операций между собой в национальных валютах, и это способствует расширению оборота юаня и даёт лучшую защиту для РФ и КНР от возможных санкций.
Ранее издание The Epoch Times заявило, что ограничение цен на российскую нефть выгодно Китаю. По мнению специалиста хедж-фонда Tressis Даниэля Лакалля, Пекин сможет приобретать больше сырья, учитывая неплохую скидку, которая, кстати, не будет мешать Москве получать прибыль на экспорте энергоносителей.