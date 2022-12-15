Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал всё имущество Януковича

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины изъял всё имущество бывшего президента Виктора Януковича, включая резиденцию в Межигорье. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции.

"ВАКС конфисковал у Януковича всё имущество, в частности, резиденцию в Межигорье, гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье, квартиру, деньги и более полутысячи культурных ценностей на 18,7 миллиона евро", — сказано в записи.