Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал всё имущество Януковича
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины изъял всё имущество бывшего президента Виктора Януковича, включая резиденцию в Межигорье. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции.
"ВАКС конфисковал у Януковича всё имущество, в частности, резиденцию в Межигорье, гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье, квартиру, деньги и более полутысячи культурных ценностей на 18,7 миллиона евро", — сказано в записи.
Также в доход государства изъяты 31 миллион гривен и 84,9 тысячи долларов на банковских счетах, 100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и "Дом лесника". Решение ВАКС может быть обжаловано в течение пяти дней со дня оглашения.
Ранее Лайф писал, что украинцы потребовали от Зеленского больше не продлевать военное положение в стране. Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса президента.
ТАСС / Валерий Шарифулин