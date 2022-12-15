Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 декабря, 21:31

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал всё имущество Януковича

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины изъял всё имущество бывшего президента Виктора Януковича, включая резиденцию в Межигорье. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции.

"ВАКС конфисковал у Януковича всё имущество, в частности, резиденцию в Межигорье, гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье, квартиру, деньги и более полутысячи культурных ценностей на 18,7 миллиона евро", — сказано в записи.

Также в доход государства изъяты 31 миллион гривен и 84,9 тысячи долларов на банковских счетах, 100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и "Дом лесника". Решение ВАКС может быть обжаловано в течение пяти дней со дня оглашения.

На Украине экс-министра образования и науки обвинили в госизмене

На Украине экс-министра образования и науки обвинили в госизмене

Ранее Лайф писал, что украинцы потребовали от Зеленского больше не продлевать военное положение в стране. Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса президента.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров