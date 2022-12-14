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14 декабря, 20:42

ФРС США повысила базовую ставку в седьмой раз с начала 2022 года

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов — до 4,25–4,5%. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американского регулятора. Это произошло уже в седьмой раз с начала 2022 года.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,25–4,5%", — говорится в сообщении.

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За повышение базовой ставки проголосовали все члены комитета. При этом участники намерены продолжать увеличение целевого диапазона ставки ФРС. Согласно обновлённым прогнозам, члены FOMC ожидают пика ставки ФРС в среднем на уровне 5,1% к концу 2023-го. В сентябре пиковое значение ставки ожидалось в районе 4,6%

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А как ранее заявлял американский лидер Джо Байден, темпы роста экономики США в 2022 году могут обойти китайскую динамику. По его словам, об этом свидетельствуют прогнозы независимых экспертов.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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