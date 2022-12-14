Пристававшие весь концерт к артисткам оперы Стамбула кошки позабавили зрителей

Концерт старинных арий в оперном театре Сюрейя в Стамбуле вышел не совсем обычным, ведь активное участие в нём приняли две кошки. Об этом сообщает портал Sözcü.

Питомцы начали ходить по сцене после начала концерта и не покидали её до самого конца. Одна из кошек даже подошла к пианистке Симтен Шенполат и била её лапкой по ноге, которой артистка нажимала на педаль инструмента. Другой же пушистик не отходил от солистов ни на минуту. Такое поведение животных рассмешило собравшихся зрителей.