Пристававшие весь концерт к артисткам оперы Стамбула кошки позабавили зрителей
Кошка выбежала на сцену оперного театра в Стамбуле. Обложка © Sözcü
Концерт старинных арий в оперном театре Сюрейя в Стамбуле вышел не совсем обычным, ведь активное участие в нём приняли две кошки. Об этом сообщает портал Sözcü.
Питомцы начали ходить по сцене после начала концерта и не покидали её до самого конца. Одна из кошек даже подошла к пианистке Симтен Шенполат и била её лапкой по ноге, которой артистка нажимала на педаль инструмента. Другой же пушистик не отходил от солистов ни на минуту. Такое поведение животных рассмешило собравшихся зрителей.
Кошка выбежала на сцену оперного театра в Стамбуле. Фото © Sözcü
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