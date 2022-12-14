Amazon снимет сериал по приключениям Кратоса и его сына в God of War

Amazon официально заказала первый сезон экранизации видеоигры God of War, вышедшей в 2018 году. Сериалом займётся Рэйф Ли Джадкинс, шоураннер другого проекта компании — "Колесо времени".

Сценаристами и продюсерами шоу выступят Марк Фергус и Хоук Остби, написавшие первого "Железного человека". В основе сюжета будет взят перезапуск серии 2018 года, где уже постаревший полубог Кратос отправился в Мидгард после уничтожения всего греческого пантеона. В производстве будет помогать и создатель игры Кори Барлог.

В сериале расскажут о событиях после смерти жены Кратоса и его путешествии вместе с сыном на самую высокую точку во всех мирах, чтобы развеять прах любимой женщины. Других подробностей и проекте, как и актёрском составе, пока нет.