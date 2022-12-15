СК проверит семью в Калининграде, где заперлись трое детей Нины Церетиловой

Следственные органы проверят семью в Калининграде, где трое детей дагестанки Нины Церетиловой закрылись в квартире дома на четвёртом этаже и угрожали покончить с собой, обвиняя мать в жестоком обращении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Организована доследственная проверка по сообщению о том, что трое несовершеннолетних детей закрылись в квартире на четвёртом этаже многоквартирного жилого дома в Калининграде и угрожали выпрыгнуть из окна", — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что проверка организована в связи с появлением в Сети видеообращения, записанного самими несовершеннолетними, в котором они сообщили о том, что заперлись в квартире от матери, которая, по их словам, систематически применяет к ним насилие. Как указали в СК, в результате переговоров удалось уговорить несовершеннолетних покинуть квартиру, сейчас с ними работают следователи. Также проверку организовала региональная прокуратура.