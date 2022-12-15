СК проверит семью в Калининграде, где заперлись трое детей Нины Церетиловой
Следственные органы проверят семью в Калининграде, где трое детей дагестанки Нины Церетиловой закрылись в квартире дома на четвёртом этаже и угрожали покончить с собой, обвиняя мать в жестоком обращении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
"Организована доследственная проверка по сообщению о том, что трое несовершеннолетних детей закрылись в квартире на четвёртом этаже многоквартирного жилого дома в Калининграде и угрожали выпрыгнуть из окна", — говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что проверка организована в связи с появлением в Сети видеообращения, записанного самими несовершеннолетними, в котором они сообщили о том, что заперлись в квартире от матери, которая, по их словам, систематически применяет к ним насилие. Как указали в СК, в результате переговоров удалось уговорить несовершеннолетних покинуть квартиру, сейчас с ними работают следователи. Также проверку организовала региональная прокуратура.
Напомним, Нина Церетилова обратилась в суд из-за того, что её бывший муж и отец её детей не платил алименты. Несколько лет мужчина не участвовал в жизни своих отпрысков, однако, когда сумма долга достигла почти 900 тысяч рублей, объявился и попытался забрать троих детей себе. Суд встал на сторону отца, аргументировав это тем, что Нина не носит хиджаб, имеет татуировки и пирсинг на теле, а также красит волосы. Но женщина подала апелляционную жалобу. Однако, вопреки судебному решению, отец отказался вернуть ей детей. Мать смогла вновь воссоединиться с ними лишь спустя семь месяцев. Она заявила, что история ещё не закончена, ей и детям предстоит долгая психологическая реабилитация. 14 декабря Лайф сообщал, что дети закрылись в квартире и угрожают выброситься из окна, обвиняя мать в жестокости.
LIFE