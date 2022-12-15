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14 декабря, 23:01

Канада восстановила действие санкций против турбин для "Северного потока"

Канада восстановила действие санкций в отношении турбин для газопровода "Северный поток" в свете "изменившихся обстоятельств". Об этом заявили глава МИД Мелани Жоли и министр природных ресурсов Джонатан Уильямс.

"Правительство Канады приняло решение отозвать временное разрешение, выданное с целью позволить вернуть в Германию турбины, находившиеся на ремонте <…> в Монреале", — сказала Жоли.

Министры добавили, что Оттава принимает это решение, признавая, что "обстоятельства, при которых выдавалось освобождение, изменились". При этом они указали, что мера введена в действие после "тесного взаимодействия с украинскими, германскими и другими европейскими союзниками".

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Напомним, что на "Северных потоках" Россия использовала турбины германского производства. Когда пришло время их чинить, оказалось, что Канада заблокировала отправку агрегатов со своего завода из-за санкций. Из-за этого возникли проблемы с работой "Северных потоков". Решение вопроса стало неактуальным из-за диверсии на трубопроводах.

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Twitter / Siemens Energy

Артур Лапсаков

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