Посольство России в США резко осудило возможную передачу Украине ЗРК Patriot

Возможная передача властями США зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине станет очередным провокационным шагом, который может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом заявили в Посольстве РФ в Вашингтоне.

"В США развёрнута информационная кампания о якобы готовящейся отправке Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны. Утверждается, что подобное решение может вскоре принять Джо Байден. Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям", — сказано в комментарии российской дипмиссии, опубликованном в телеграм-канале.

Также в посольстве добавили, что продолжение поставок оружия только укрепит "чувство безнаказанности режима Зеленского" и подтолкнёт Киев к новым преступлениям. В дипмиссии подчеркнули, что США и без предоставления Киеву ЗРК Patriot "всё глубже втягиваются в конфликт" на Украине, ведь поток вооружений растёт, расширяется подготовка украинских военнослужащих, а ВСУ снабжаются разведданными.

"Подобная линия Вашингтона наносит колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создаёт дополнительные риски для глобальной безопасности. Именно Соединённые Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта", — сказано в заявлении российского диппредставительства.