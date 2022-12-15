Посольство России в США резко осудило возможную передачу Украине ЗРК Patriot
Посольство РФ в США считает возможную отправку ЗРК Patriot Киеву провокационным шагом
Возможная передача властями США зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине станет очередным провокационным шагом, который может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом заявили в Посольстве РФ в Вашингтоне.
"В США развёрнута информационная кампания о якобы готовящейся отправке Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны. Утверждается, что подобное решение может вскоре принять Джо Байден. Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям", — сказано в комментарии российской дипмиссии, опубликованном в телеграм-канале.
Также в посольстве добавили, что продолжение поставок оружия только укрепит "чувство безнаказанности режима Зеленского" и подтолкнёт Киев к новым преступлениям. В дипмиссии подчеркнули, что США и без предоставления Киеву ЗРК Patriot "всё глубже втягиваются в конфликт" на Украине, ведь поток вооружений растёт, расширяется подготовка украинских военнослужащих, а ВСУ снабжаются разведданными.
"Подобная линия Вашингтона наносит колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создаёт дополнительные риски для глобальной безопасности. Именно Соединённые Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта", — сказано в заявлении российского диппредставительства.
Ранее американские СМИ сообщили, что власти США могут объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot уже на этой неделе. По некоторым данным, администрация президента США Джо Байдена сейчас дорабатывает планы по их отправке Киеву. Решение должен сначала одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, после чего оно будет отправлено на подпись президенту Джо Байдену. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев уже заявил, что Patriot сразу при попадании на территорию Украины станут законной целью ВС РФ.
ТАСС / EPA / Tytus Zmijewski