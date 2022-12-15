Фанаты Франции и Марокко схлестнулись на улицах с полицией после полуфинала ЧМ

В ряде европейских городов вспыхнули беспорядки после полуфинального матча чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором встретились сборные Франции и Марокко. Массовые потасовки и стычки с полицией происходят, в частности, в городах Франции и Бельгии.

Болельщики Франции и Марокко устроили потасовку в центре Монпелье. Видео © Twitter / hooliganscz1999, martopirlo1

В частности, в Монпелье фанаты обеих сборных устроили потасовку в центре города, в ходе которой стреляли друг в друга фейерверками и кидали камни. Угомонить буйных болельщиков пытается местная полиция. Не спокойно также в Авиньоне, Тулузе и Париже. В центре французской столицы скопилось большое количество стражей порядка. Там болельщики шумно празднуют победу сборной Франции, но в целом обстановка на Елисейских Полях весьма спокойная.

В Ницце сразу после футбольного матча также произошли столкновения между болельщиками. Как сообщает газета Le Figaro, несколько групп агрессивно настроенных людей устроили потасовку на площади Массена. Молодые люди в капюшонах напали на болельщиков сборной Марокко с криками "Долой арабов!", "Мы у себя дома!", в ответ звучали оскорбления в адрес французов. Фанаты запускали в друг друга фейерверки, бросали камни и бутылки, а также мусор из контейнеров на улицах. Прибывшие на место полицейские использовали слезоточивый газ для разгона агрессивной толпы.

Не обошлось без стычек в Брюсселе. Полиция бельгийской столицы пытается разогнать фанатов с помощью водомётов и слезоточивого газа. В ответ летят камни и петарды. Кроме того, в Брюсселе марокканские болельщики заставили француза убрать с балкона национальный флаг. Они оскорбляли мужчину и выстрелили в него несколько раз из фейерверка.

Беспорядки и столкновения футбольных фанатов с полицией в Брюсселе. Видео © Twitter / Yassin Akouh