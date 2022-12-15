Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 00:15

Овечкин назвал "огромным числом" забитые 800 шайб в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оценил своё достижение в 800 голов в Национальной хоккейной лиге. По словам хоккеиста, этого бы не случилось, если бы не партнёры, болельщики и семья.

"Это огромное число. Без моих товарищей по команде, без организации, болельщиков, моей семьи я бы никогда не забил столько голов и никогда бы не говорил с вами о таких числах", — приводит слова спортсмена пресс-служба НХЛ.

Павел Буре раскрыл секрет Овечкина, забившего 800 голов в НХЛ

Павел Буре раскрыл секрет Овечкина, забившего 800 голов в НХЛ

Ранее Лайф писал, что капитан "Вашингтона" Александр Овечкин стал третьим игроком в НХЛ, забившим 800 шайб. Он отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата с "Чикаго". Россиянин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории лиги до одной шайбы.

Обложка ©

Twitter / Washington Capitals

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров