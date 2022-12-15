Овечкин назвал "огромным числом" забитые 800 шайб в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оценил своё достижение в 800 голов в Национальной хоккейной лиге. По словам хоккеиста, этого бы не случилось, если бы не партнёры, болельщики и семья.

"Это огромное число. Без моих товарищей по команде, без организации, болельщиков, моей семьи я бы никогда не забил столько голов и никогда бы не говорил с вами о таких числах", — приводит слова спортсмена пресс-служба НХЛ.