Генсек ООН Гутерриш призвал обеспечить свободное движение по Лачинскому коридору

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору в зоне Карабахского конфликта. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь призывает стороны к снижению напряжённости и обеспечению свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с достигнутыми ранее договорённостями", — сказал Дюжаррик, указав, что Гутерриш следит за происходящими событиями с обеспокоенностью.