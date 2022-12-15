Генсек ООН Гутерриш призвал обеспечить свободное движение по Лачинскому коридору
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору в зоне Карабахского конфликта. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь призывает стороны к снижению напряжённости и обеспечению свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с достигнутыми ранее договорённостями", — сказал Дюжаррик, указав, что Гутерриш следит за происходящими событиями с обеспокоенностью.
Ранее президент России Владимир Путин провёл разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили тему трёхсторонних соглашений между Москвой, Баку и Ереваном, включая вопросы, касающиеся ситуации на Южном Кавказе. Стороны также договорились сохранять дальнейшие контакты, сообщили в Кремле.
Twitter / António Guterres