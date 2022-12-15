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15 декабря, 00:52

Генсек ООН Гутерриш призвал обеспечить свободное движение по Лачинскому коридору

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору в зоне Карабахского конфликта. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь призывает стороны к снижению напряжённости и обеспечению свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с достигнутыми ранее договорённостями", — сказал Дюжаррик, указав, что Гутерриш следит за происходящими событиями с обеспокоенностью.

МО РФ сообщило о переговорах с Баку для возобновления движения по Лачинскому коридору

МО РФ сообщило о переговорах с Баку для возобновления движения по Лачинскому коридору

Ранее президент России Владимир Путин провёл разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили тему трёхсторонних соглашений между Москвой, Баку и Ереваном, включая вопросы, касающиеся ситуации на Южном Кавказе. Стороны также договорились сохранять дальнейшие контакты, сообщили в Кремле.

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Twitter / António Guterres

Артур Лапсаков

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