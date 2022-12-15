Макрон уверен в победе сборной Франции на чемпионате мира в Катаре

"Наши соотечественники нуждаются в простой и чистой радости. Её даёт спорт, в частности, футбол. Сейчас мне гораздо лучше, чем полтора часа назад. Временами мы страдали, но мы увидели очень классную команду. Огромное спасибо нашему тренеру, Дидье Дешаму, и этой команде... Дешам знает, каково быть в финале, и он их выигрывает. Мы заберём кубок. Готовимся к финалу и, знаете что, мы его выиграем!" — сказал президент Франции, слова которого приводит телеканал BFM TV.