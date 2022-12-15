Макрон уверен в победе сборной Франции на чемпионате мира в Катаре
Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что национальная команда сможет стать чемпионом мира по футболу на проходящем турнире в Катаре. Политик признался, что будет лично присутствовать на решающем поединке мирового первенства.
Французский лидер отметил, что нынешняя команда представляет собой смесь нескольких поколений. По его словам, он гордится этой сборной.
"Наши соотечественники нуждаются в простой и чистой радости. Её даёт спорт, в частности, футбол. Сейчас мне гораздо лучше, чем полтора часа назад. Временами мы страдали, но мы увидели очень классную команду. Огромное спасибо нашему тренеру, Дидье Дешаму, и этой команде... Дешам знает, каково быть в финале, и он их выигрывает. Мы заберём кубок. Готовимся к финалу и, знаете что, мы его выиграем!" — сказал президент Франции, слова которого приводит телеканал BFM TV.
Как сообщал Лайф, сборная Франции победила команду Марокко в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре. Встреча проходила на стадионе "Эль-Байт" и завершилась со счётом 2:0. В финале ЧМ-2022 сыграют сборные Аргентины и Франции. Встреча пройдёт 18 декабря в Лусаиле. В игре за третье место встретятся команды Марокко и Хорватии.
ТАСС / AP / Manu Fernandez