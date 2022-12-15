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15 декабря, 04:08

Аналитик объяснил, с каким долларом уже можно попрощаться

Аналитик Васильев призвал надолго попрощаться с сильным и стабильным долларом

Главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев заявил, что с долларом как с надёжным и безопасным активом можно попрощаться надолго. А с паритетом доллара и евро — минимум на ближайшие полгода.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт рассказал, что одним из главных итогов этого года на валютном рынке стал подрыв доверия к американской валюте после заморозки Западом валютных резервов РФ, блокировки счетов российских компаний и граждан, а также отключения от системы SWIFT крупных отечественных банков.

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Также специалист напомнил, что, несмотря на многочисленные ограничения против финансового сектора России, доллар ослаб с 75 до 63 рублей. Евро также будет расти к американской валюте, хотя при смягчении политики Европейского центробанка валюты вернутся к паритету.

Как указал Васильев, Москва откажется вкладывать валютные резервы в долларовые активы. Аналитик предсказал, что Индия, Китай, страны Ближнего Востока также перестанут доверять американской валюте и приступят к формированию альтернативной финансовой системы.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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