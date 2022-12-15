Экс-вице-канцлер Австрии предрёк ЕС усиление протестов из-за санкций
Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: Протесты в Европе усилятся на фоне санкций против РФ
В странах Евросоюза усилятся протесты на фоне введённых против России санкций, ведь люди не хотят мёрзнуть и жить в нищете. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской свободной партии (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.
"Демонстрации и протесты на улицах также усилятся. Люди не хотят остаться без работы, не хотят мёрзнуть, не хотят оказаться в нищете и в то же время наблюдают, что вместо мирных инициатив идут поставки вооружений", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По словам Штрахе, "это всё противоречие, которое становится всё более очевидным" для европейцев. Также политик добавил, что введённые ЕС антироссийские санкции "явно наносят ущерб собственно европейским народам" и "отвергаются всё большим числом граждан" государств Евросоюза.
Ранее Штрахе уже заявлял, что введённые против России санкции куда сильнее навредили самой Европе, нежели россиянам. По его мнению, отражается это сильнее всего на ценах. Также бывший вице-канцлер Австрии не исключил острого дефицита газа в стране этой зимой.
ТАСС / AP / Ronald Zak