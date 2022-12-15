Экс-вице-канцлер Австрии предрёк ЕС усиление протестов из-за санкций

В странах Евросоюза усилятся протесты на фоне введённых против России санкций, ведь люди не хотят мёрзнуть и жить в нищете. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской свободной партии (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.

"Демонстрации и протесты на улицах также усилятся. Люди не хотят остаться без работы, не хотят мёрзнуть, не хотят оказаться в нищете и в то же время наблюдают, что вместо мирных инициатив идут поставки вооружений", — сказал он в беседе с РИА "Новости".