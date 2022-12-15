Подросток погиб во Франции при беспорядках, случившихся после матча с Марокко

Подросток погиб во французском городе Монпелье в ходе беспорядков, случившихся после победы сборной Франции над Марокко (2:0) в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре. Об этом пишет RMC Sport.

Юноша стал участником ДТП, когда неизвестные подошли на одной из улиц к автомобилю, в котором были болельщики французской команды и стали срывать национальный флаг. Водитель резко тронулся и наехал на 14-летнего парня. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.