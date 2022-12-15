Подросток погиб во Франции при беспорядках, случившихся после матча с Марокко
RMC Sport: В Монпелье при беспорядках после победы сборной Франции погиб 14-летний юноша
Подросток погиб во французском городе Монпелье в ходе беспорядков, случившихся после победы сборной Франции над Марокко (2:0) в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре. Об этом пишет RMC Sport.
Юноша стал участником ДТП, когда неизвестные подошли на одной из улиц к автомобилю, в котором были болельщики французской команды и стали срывать национальный флаг. Водитель резко тронулся и наехал на 14-летнего парня. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Как сообщал Лайф, сборная Франции победила команду Марокко на стадионе "Эль-Байт" со счётом 2:0 и вышла в финал ЧМ-2022 в Катаре, где встретится с Аргентиной. Матч пройдёт 18 декабря в Лусаиле. В игре за третье место сыграют команды Марокко и Хорватии.
Twitter / NOËL