Названа предварительная причина мощного пожара на нефтезаводе в Ангарске

Предварительной причиной крупного пожара на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании является загазованность систем технологической установки. Об этом сообщил в пресс-службе глава МЧС РФ по Иркутской области.

Для расследования произошедшего на предприятии создана специальная комиссия. В ведомстве отметили, что возгорание локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Региональная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара. Надзорное ведомство также проводит проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности.