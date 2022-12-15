Названа предварительная причина мощного пожара на нефтезаводе в Ангарске
МЧС: Причиной пожара на промплощадке в Ангарске могла стать загазованность установки
Предварительной причиной крупного пожара на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании является загазованность систем технологической установки. Об этом сообщил в пресс-службе глава МЧС РФ по Иркутской области.
Для расследования произошедшего на предприятии создана специальная комиссия. В ведомстве отметили, что возгорание локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Региональная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара. Надзорное ведомство также проводит проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что пожар на промплощадке Ангарской нефтехимической компании охватил 2,5 тысячи квадратных метров. В результате ЧП пострадало два человека. По словам главы региона, происшествие не повлияло на работу инфраструктуры. Кроме того, угрозы населению Ангарска нет.