Россиянам объяснили, что порт для зарядки смартфона нужно чистить каждые два-три месяца

Одним из наиболее уязвимых мест, которое влияет на работу смартфона, является порт для зарядки. Ведущий инженер компании "Сервионика" Николай Новиков рассказал россиянам, как уберечь устройство от поломки в неожиданном месте.

В разговоре с агентством "Прайм" специалист отметил, что пыль и грязь, как бы не старались владельцы гаджетов, в любом случае постепенно попадает на контакты зарядки. Месяцами, а иногда даже и годами пыль внутри разъёма накапливается и уплотняется.

"Пыль сама по себе хороший проводник, поэтому она может замкнуть контакты, тогда смартфон, издав прощальный писк, больше уже никогда не включится. Либо из-за неё вы просто не сможете засунуть разъём зарядки в порт. Но даже если вы смогли обезопасить гаджет от пыли, то в любом случае не сможете защитить его от окружающего воздуха, который со временем начинает покрывать окислом контакты разъёма зарядки", — подчеркнул эксперт.