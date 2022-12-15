Россиянам объяснили, что порт для зарядки смартфона нужно чистить каждые два-три месяца
Инженер Новиков назвал одним из самых уязвимых мест смартфона порт для зарядки
Одним из наиболее уязвимых мест, которое влияет на работу смартфона, является порт для зарядки. Ведущий инженер компании "Сервионика" Николай Новиков рассказал россиянам, как уберечь устройство от поломки в неожиданном месте.
В разговоре с агентством "Прайм" специалист отметил, что пыль и грязь, как бы не старались владельцы гаджетов, в любом случае постепенно попадает на контакты зарядки. Месяцами, а иногда даже и годами пыль внутри разъёма накапливается и уплотняется.
"Пыль сама по себе хороший проводник, поэтому она может замкнуть контакты, тогда смартфон, издав прощальный писк, больше уже никогда не включится. Либо из-за неё вы просто не сможете засунуть разъём зарядки в порт. Но даже если вы смогли обезопасить гаджет от пыли, то в любом случае не сможете защитить его от окружающего воздуха, который со временем начинает покрывать окислом контакты разъёма зарядки", — подчеркнул эксперт.
По словам Новикова, попадания пыли в порт можно избежать, если чистить разъём каждые два-три месяца. При этом делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить контакты. Инженер посоветовал использовать тонкие иголки или зубочистки, а также жидкость с большим содержанием спирта. Таким образом, как указал эксперт, можно вытащить из разъёма налёт и грязь.
Ранее эксперт Кирилл Ситнов рассказал, что при падении смартфона в сугроб не нужно сразу его отогревать, а также ставить на зарядку, так как это губительно для техники. Если смартфон сразу поместить в тепло, то в нём образуется вода, что чревато серьёзными поломками.
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