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15 декабря, 02:03

Россиянам перечислили законные, но не радостные способы не платить по кредиту

Экономист Кричевский: Россияне имеют право не платить по кредиту при страховом случае

При определённых обстоятельствах жители России имеют право на частичное погашение кредита и даже на полное "прощение" долга. Только вот радостными эти обстоятельства не назовёшь, заявил экономист Алексей Кричевский.

В беседе с агентством "Прайм" специалист уточнил, что заёмщик вправе не платить, если кредит был застрахован и произошёл страховой случай (тяжёлая травма, лишившая на время человека трудоспособности, инвалидность или смерть должника). Эксперт пояснил, что в таком случае долг будет выплачен страховой компанией.

"Бывают кейсы, когда страховая выплачивает кредит за заёмщика после того, как он лишился работы, то есть был уволен не по собственному желанию, и находится в поиске нового места трудоустройства", — добавил Кричевский.

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Также заёмщик имеет право не платить, если кредитор неверно оформил в договоре его данные. Кроме того, как указал экономист, заёмщики могут полностью вернуть долг в течение двух недель, чтобы избежать выплаты процентов.

По его словам, гражданин имеет право на частичное погашение кредита при истечении срока исковой давности и выкупе своего договора у банка или коллекторов. Кричевский также подчеркнул, что от уплаты кредита освобождаются банкроты. При этом на погашение всех задолженностей идёт их имущество — за некоторыми исключениями.

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А ранее юрист Игорь Поздняков предостерёг имеющих кредиты россиян от новых займов. Он отметил, что высокая долговая нагрузка — это когда человек отдаёт на погашение кредитов 80% и более своего бюджета.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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