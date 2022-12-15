При пожаре на НПЗ в Ангарске погибло два человека

При пожаре на технологической установке промышленной площадки Ангарской нефтехимической компании погибло два человека. Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело.

По данным ведомства, в результате возгорания пострадало четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Ещё двое погибли. Расследование начато по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Выясняются все обстоятельства произошедшего.