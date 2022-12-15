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15 декабря, 02:41

При пожаре на НПЗ в Ангарске погибло два человека

СК Иркутской области: При пожаре на промплощадке в Ангарске погибло два человека

При пожаре на технологической установке промышленной площадки Ангарской нефтехимической компании погибло два человека. Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело.

По данным ведомства, в результате возгорания пострадало четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Ещё двое погибли. Расследование начато по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Названа предварительная причина мощного пожара на нефтезаводе в Ангарске

Названа предварительная причина мощного пожара на нефтезаводе в Ангарске

Напомним, пожар на промплощадке нефтеперерабатывающего завода в Ангарске произошёл в 6 утра. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о двух пострадавших. Однако на работу инфраструктуры происшествие не повлияло, кроме того, угрозы населению Ангарска не было.

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Прокуратура Иркутской области

Артур Лапсаков

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