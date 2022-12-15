Китай успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Yaogan-36
Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Yaogan-36. Об этом на странице в соцсети WeChat сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.
Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" со спутниками Yaogan-36 с космодрома Сичан на юго-западе КНР состоялся в 02:25 по местному времени (21:25 мск 14 декабря). Космические аппараты Пекин использует для получения географических и прочих данных о поверхности Земли, в том числе для исследования земельных ресурсов, для предупреждения о стихийных бедствиях, а также для тестирования технологий и проведения научных экспериментов в околоземном пространстве. В этом году Китай осуществил четыре успешных запуска таких объектов.
Ранее американская компания SpaceX произвела запуск грузового корабля Cargo Dragon 2 с целью пополнения запасов на Международной космической станции в рамках 26-й коммерческой миссии по доставке грузов на МКС. Старт ракеты-носителя Falcon-9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся 26 ноября.
Кадр из видео YouTube / SciNews