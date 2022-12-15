Китай успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Yaogan-36

Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" со спутниками Yaogan-36 с космодрома Сичан на юго-западе КНР состоялся в 02:25 по местному времени (21:25 мск 14 декабря). Космические аппараты Пекин использует для получения географических и прочих данных о поверхности Земли, в том числе для исследования земельных ресурсов, для предупреждения о стихийных бедствиях, а также для тестирования технологий и проведения научных экспериментов в околоземном пространстве. В этом году Китай осуществил четыре успешных запуска таких объектов.