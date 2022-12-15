В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на промплощадке в Ангарске

Пожарные ликвидировали открытое горение на промышленной площадке нефтеперерабатывающего завода в Ангарске. Об этом сообщили в МЧС по Иркутской области.

"В 10:59 (5:59 мск) пожар на площади 2500 квадратных метров ликвидирован. В настоящее время производится проливка и охлаждение установки, а также разборка строительных конструкций", — сказано в записи ведомства.