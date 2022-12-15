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15 декабря, 03:53

Пас Капризова помог "Миннесоте" одержать третью победу подряд в НХЛ

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов помог команде одержать победу над "Детройтом" в регулярном чемпионате НХЛ со счётом 4:1. На счету россиянина — голевой пас.

Он отдал передачу на гол Матса Цуккарелло на 39-й минуте встречи, когда счёт стал 3:1. Это третья победа "Миннесоты" подряд.

В нынешнем сезоне Капризов набрал 36 очков (17 голов + 19 передач) в 29 играх чемпионата.

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Ранее Лайф писал, что Кирилл Капризов в очередной раз обновил сразу два рекорда "Миннесоты" в НХЛ. Встреча с "Калгари" стала для россиянина 13-й подряд с набранными очками. Также на тот момент он забросил шайбу в семи играх подряд.

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Twitter / Minnesota Wild

Артур Лапсаков

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