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15 декабря, 04:31

В Томской области объявили 16 декабря днём траура по погибшим в ДТП врачам

Власти Томской области объявили траур 16 декабря по погибшим в аварии врачам областного перинатального центра. Об этом сообщили в администрации региона.

"Губернатор Владимир Мазур объявил 16 декабря в Томской области днём траура по погибшим сотрудникам областного перинатального центра", — говорится в записи.

На всей территории области приспустят флаги, также рекомендовано отказаться от развлекательных программ, передач и мероприятий.

В аварии с КамАЗом и скорой под Томском погиб замглавврача перинатального центра

В аварии с КамАЗом и скорой под Томском погиб замглавврача перинатального центра

Как сообщал Лайф, авария произошла на трассе между Томском и Мариинском 14 декабря. После столкновения обе машины загорелись. Водитель самосвала выжил, но получил травмы. Прав на управление транспортным средством у него не было, возбуждено уголовное дело.

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VK / Управление МВД России по Томской области

Артур Лапсаков

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