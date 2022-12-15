В Томской области объявили 16 декабря днём траура по погибшим в ДТП врачам

Власти Томской области объявили траур 16 декабря по погибшим в аварии врачам областного перинатального центра. Об этом сообщили в администрации региона.

"Губернатор Владимир Мазур объявил 16 декабря в Томской области днём траура по погибшим сотрудникам областного перинатального центра", — говорится в записи.

На всей территории области приспустят флаги, также рекомендовано отказаться от развлекательных программ, передач и мероприятий.