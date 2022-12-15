Польша не стала поддерживать планы ЕС передать Украине 18 млрд евро, пишут СМИ

Власти Польши отказались поддержать финансирование Украины Евросоюзом в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро из-за вопроса минимальных ставок корпоративного налога. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.

"Сильное разочарование, так как Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальную ставку налога", — приводит издание слова одного из дипломатов ЕС, который описал происходящее как "захват заложников". Он говорит про введение минимального налога в 15% на прибыль крупных корпораций в ЕС, против которого как раз выступала Варшава.

Другой дипломат назвал это нездоровыми отношениями, указав, что Польша продолжает обещать изменения, но при этом в ЕС знают, что им будут причинять боль снова и снова.