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15 декабря, 04:45

Польша не стала поддерживать планы ЕС передать Украине 18 млрд евро, пишут СМИ

Politico: Польша отказалась поддержать финансирование Украины на уровне 18 млрд евро

Власти Польши отказались поддержать финансирование Украины Евросоюзом в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро из-за вопроса минимальных ставок корпоративного налога. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.

"Сильное разочарование, так как Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальную ставку налога", — приводит издание слова одного из дипломатов ЕС, который описал происходящее как "захват заложников". Он говорит про введение минимального налога в 15% на прибыль крупных корпораций в ЕС, против которого как раз выступала Варшава.

Другой дипломат назвал это нездоровыми отношениями, указав, что Польша продолжает обещать изменения, но при этом в ЕС знают, что им будут причинять боль снова и снова.

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Ранее Лайф писал, что Совет ЕС всё же утвердил предоставление Киеву помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году. По словам министра финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынека Станъюры, европейские страны будут продолжать оказывать поддержку Киеву "столько, сколько это потребуется".

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Unsplash

Иван Косицын

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