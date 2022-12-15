Маск подаст в суд на "сумасшедшего сталкера", который следил за его сыном
Илон Маск решил подать в суд на студента, который следил за его сыном
Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск решил подать в суд на студента Джека Суини, который следил за самолётом предпринимателя и даже его двухлетним сыном. Об этом миллиардер написал в своём твиттере.
"Прошлой ночью в Лос-Анджелесе за машиной, в которой был Маленький Икс, следил сумасшедший сталкер (он думал, что в машине нахожусь я). Он заблокировал движение машины и забрался на капот", — рассказал Маск своим подписчикам.
Примечательно, что до этого "Твиттер", которым владеет Илон Маск, заблокировал сервис для отслеживания перемещений личного самолёта миллиардера. Предприниматель намерен судиться с Суини и организациями, которые поддерживали причинение вреда самому Маску и его семье.
Ранее Лайф рассказывал, как Илон Маск во второй раз за последнюю неделю лишился статуса богатейшего человека мира, пропустив вперёд себя президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) француза Бернара Арно.
AP / TASS / Evan Agostini