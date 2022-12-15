Маск подаст в суд на "сумасшедшего сталкера", который следил за его сыном

Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск решил подать в суд на студента Джека Суини, который следил за самолётом предпринимателя и даже его двухлетним сыном. Об этом миллиардер написал в своём твиттере.

"Прошлой ночью в Лос-Анджелесе за машиной, в которой был Маленький Икс, следил сумасшедший сталкер (он думал, что в машине нахожусь я). Он заблокировал движение машины и забрался на капот", — рассказал Маск своим подписчикам.

Примечательно, что до этого "Твиттер", которым владеет Илон Маск, заблокировал сервис для отслеживания перемещений личного самолёта миллиардера. Предприниматель намерен судиться с Суини и организациями, которые поддерживали причинение вреда самому Маску и его семье.