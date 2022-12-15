Житель Владивостока умер из-за скользкой дороги и безразличия прохожих
Во Владивостоке мужчина упал на улице и из-за равнодушия прохожих умер
Тело жителя Владивостока, погибшего из-за безразличия людей. Обложка © Telegram / Svodka25
Возле Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа Приморского крайпотребсоюза упал мужчина и не мог подняться, а местные жители проходили мимо. В результате он умер, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав Приморского края.
Момент падения мужчины во Владивостоке. Видео © VK / ЧП Приморье
"Проспект Столетия Владивостока, 20а, найден мужчина у общежития. <...> Как упал, вызывающие не видели. Смерть до прибытия", — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как мужчина упал, но не нашёлся ни один неравнодушный, который помог бы ему подняться. Однако в результате помощь вызвал один из студентов колледжа.
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