Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 05:34

Житель Владивостока умер из-за скользкой дороги и безразличия прохожих

Во Владивостоке мужчина упал на улице и из-за равнодушия прохожих умер

<p>Тело жителя Владивостока, погибшего из-за безразличия людей. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/svodka_25/7163" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Svodka25</a></p>

Тело жителя Владивостока, погибшего из-за безразличия людей. Обложка © Telegram / Svodka25

Возле Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа Приморского крайпотребсоюза упал мужчина и не мог подняться, а местные жители проходили мимо. В результате он умер, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав Приморского края.

Момент падения мужчины во Владивостоке. Видео © VK / ЧП Приморье

"Проспект Столетия Владивостока, 20а, найден мужчина у общежития. <...> Как упал, вызывающие не видели. Смерть до прибытия", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как мужчина упал, но не нашёлся ни один неравнодушный, который помог бы ему подняться. Однако в результате помощь вызвал один из студентов колледжа.

В Петербурге младенец с подозрением на пневмонию умер после осмотра педиатра

В Петербурге младенец с подозрением на пневмонию умер после осмотра педиатра

Ранее в Ставрополе умер курсант Университета МВД, заразившийся гриппом. По данным источника Лайфа, у 17-летнего парня остановилось сердце.

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров