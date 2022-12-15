В Xiaomi объяснили, почему чинить гаджеты зубной пастой — не лучшая из идей

Специалисты Xiaomi призвали пользователей не чистить смартфоны зубной пастой в надежде избавиться от царапин и сколов. Об этом они сообщили в видеоролике, опубликованном на ютуб-канале компании.

Эксперты провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что зубная паста на самом деле не приносит никакой пользы. По их словам, микрочастицы в гигиеническом средстве не способны на восстановление трещин. К тому же паста — щелочное вещество, то есть может разрушить кислостойкость олеофобного покрытия. В результате экран будет постоянно грязным и заляпанным отпечатками пальцев. Поэтому, подчеркнули эксперты, владельцам следует обращаться за ремонтом в сервисные центры.