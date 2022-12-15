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15 декабря, 06:26

В Xiaomi объяснили, почему чинить гаджеты зубной пастой — не лучшая из идей

Xiaomi развеяла миф о способности зубной пасты избавиться от царапин на экране смартфона

Специалисты Xiaomi призвали пользователей не чистить смартфоны зубной пастой в надежде избавиться от царапин и сколов. Об этом они сообщили в видеоролике, опубликованном на ютуб-канале компании.

Эксперты провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что зубная паста на самом деле не приносит никакой пользы. По их словам, микрочастицы в гигиеническом средстве не способны на восстановление трещин. К тому же паста — щелочное вещество, то есть может разрушить кислостойкость олеофобного покрытия. В результате экран будет постоянно грязным и заляпанным отпечатками пальцев. Поэтому, подчеркнули эксперты, владельцам следует обращаться за ремонтом в сервисные центры.

Samsung решила научить пользователей ремонту смартфонов

Samsung решила научить пользователей ремонту смартфонов

Ранее сообщалось, что в смартфонах Xiaomi нашли шесть уязвимых мест. Так, у некоторых устройств есть проблемы с дисплеем и датчиком отпечатка.

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YouTube-канал Xiaomi

Светлана Оперук

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