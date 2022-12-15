Кошатники в мегаполисах России одержали убедительную победу над собачниками

Абсолютное большинство россиян в городах-миллионниках являются кошатниками. Согласно исследованию сервиса "Пакет" от X5 Group совместно с цифровой платформой Dialog.X5 Insights, результаты которого есть в распоряжении Лайфа, 87% граждан чаще всего покупают корм для кошек и лишь 13% приобретают еду для собак.

В топ-5 городов по продажам кошачьих лакомств попали Москва (доля от всех заказов по стране достигает 42%), Санкт-Петербург (19%), Воронеж (5%), Казань (4%) и Самара (4%). При этом в пятёрку по продажам корма для собак также вошли Москва (51%), Санкт-Петербург (22%), Воронеж (4%), Самара (3%) и Екатеринбург (3%).

Аналитики выяснили, что в приоритете у покупателей во всех городах единогласно идут консервы для кошек, в то время как популярность сухого корма — почти в 3,5 раза ниже. Собачники также чаще всего приобретают для питомцев влажный корм, а не сухой. А вот меньше всего россияне одновременно покупали еду и для кошек, и для собак. Такие истории популярны для Москвы и Петербурга, а наименьший процент смешанных покупок зафиксирован в Красноярске.