Жителя Хабаровска осудили на 12,5 года за попытку продать Украине секретные данные

Житель Хабаровска Вячеслав Мамуков получил 12,5 лет тюрьмы за попытку продать спецслужбам Украины сведения, относящиеся к гостайне. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, у Мамукова был доступ к секретным сведениям и он из корыстных целей сам связался с представителями спецслужбы Украины в Сети, предложив им за денежное вознаграждение те самые данные, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России.

"Речь шла об информации, составляющей государственную и коммерческую тайну, касающейся объектов транспортной инфраструктуры", — уточнили в ФСБ.

Однако сотрудники ФСБ раскрыли преступный умысел гражданина, и свои намерения он реализовать не смог.