Жителя Хабаровска осудили на 12,5 года за попытку продать Украине секретные данные
Житель Хабаровска Вячеслав Мамуков получил 12,5 лет тюрьмы за попытку продать спецслужбам Украины сведения, относящиеся к гостайне. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
По данным спецслужбы, у Мамукова был доступ к секретным сведениям и он из корыстных целей сам связался с представителями спецслужбы Украины в Сети, предложив им за денежное вознаграждение те самые данные, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России.
"Речь шла об информации, составляющей государственную и коммерческую тайну, касающейся объектов транспортной инфраструктуры", — уточнили в ФСБ.
Однако сотрудники ФСБ раскрыли преступный умысел гражданина, и свои намерения он реализовать не смог.
А ранее ФСБ рассказала о разоблачении украинского полковника-разведчика, занимавшегося в РФ шпионажем. В 2014 году, когда Крым вошёл в состав России, Дмитрий Штыбликов остался на территории республики, получил российский паспорт и устроился на службу в Черноморский флот, откуда воровал информацию и передавал на Украину. Когда факт шпионажа вскрылся, на Штыбликова завели уголовное дело по статье "Государственная измена" и приговорили его к 19,5 года колонии строгого режима.
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