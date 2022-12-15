В Минздраве предостерегли от лечения ОРВИ антибиотиками

ОРВИ не нужно лечить антибиотиками, поскольку они не воздействуют на вирусы. Об этом рассказал журналистам главный внештатный специалист Минздрава по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов.

Он напомнил, что антибиотики борются с бактериями, а острые респираторные вирусные инфекции вызываются вирусами, против которых данные препараты бесполезны.

"Поэтому врачам, назначающим терапию, и пациентам, которые, к сожалению, зачастую сами "выписывают" себе те или иные препараты, следует помнить, что антибиотики на вирусы не действуют", — указал эксперт.

По его словам, из-за антибиотиков могут возникнуть побочные явления. Например, анафилактический шок или аллергия. Кроме того, использование антимикробных препаратов приводит к устойчивости бактерий. В дальнейшем при бактериальном заболевании антибиотик может вовсе не подействовать.