В Минздраве предостерегли от лечения ОРВИ антибиотиками
Эксперт Минздрава Козлов призвал не использовать антибиотики при ОРВИ
ОРВИ не нужно лечить антибиотиками, поскольку они не воздействуют на вирусы. Об этом рассказал журналистам главный внештатный специалист Минздрава по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов.
Он напомнил, что антибиотики борются с бактериями, а острые респираторные вирусные инфекции вызываются вирусами, против которых данные препараты бесполезны.
"Поэтому врачам, назначающим терапию, и пациентам, которые, к сожалению, зачастую сами "выписывают" себе те или иные препараты, следует помнить, что антибиотики на вирусы не действуют", — указал эксперт.
По его словам, из-за антибиотиков могут возникнуть побочные явления. Например, анафилактический шок или аллергия. Кроме того, использование антимикробных препаратов приводит к устойчивости бактерий. В дальнейшем при бактериальном заболевании антибиотик может вовсе не подействовать.
Ранее врач – иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал о том, что самостоятельное нерегулируемое применение антибиотиков может привести к тому, что организм станет устойчив к активным компонентам, что в свою очередь приведёт к осложнениям при лечении.
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