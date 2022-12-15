Думала, что убивают лекарства: Россиянка едва не умерла из-за отрицания ВИЧ

В Екатеринбурге 53-летняя педагог и мать двоих взрослых детей по имени Елена пыталась вылечить ВИЧ голоданием и едва не умерла, но своевременно обратилась за помощью к медикам. Об этом она рассказала в беседе с порталом E1.ru.

Женщина вела здоровый образ жизни и много лет прожила с одним мужем, редко болела, но и симптомы проходили быстро. Однако в 2017 году у Елены появился сильный бронхит, от которого не помогали никакие лекарства. Женщину он мучил полгода. Также на коже появились сильные высыпания. По итогам анализов врачи сказали ей о ВИЧ-инфекции, позднее диагноз подтвердился и в Центре СПИДа.

"Мне казалось, что у меня не было рисков заразиться: я не то что наркотики не пробовала — даже алкоголь практически не пью, шестнадцать лет жила с мужем, пока не развелась. Он был постоянным партнёром, поэтому я не могла в голове принять факт, что у меня ВИЧ", — поделилась Елена.

По словам женщины, ей понадобилось много времени на осознание того, что причиной заболевания может стать всего один незащищённый секс. Но перед этим Елена искала альтернативные объяснения её ситуации и утвердилась во мнении, что ВИЧ-инфекции не существует, а люди умирают от терапии. Больше года она применяла в лечении исключительно народные методы, в том числе и голодание. И это длилось до тех пор, пока в один момент кашель резко не вернулся, а проблемы с кожей не усугубились.

"Когда поняла, что не справляюсь, чувствую себя всё хуже, буквально умираю, я решилась снова сходить в СПИД-центр. На приёме врач убеждала меня на примерах других пациентов, что нужно начать лечение", — добавила она.

Женщина призналась, что не только не принимала диагноз, но и боялась ежедневного приёма лекарств, которые, "возможно, её убьют". Начать лечение ей помогли встречи с группой взаимопомощи для людей с ВИЧ и работа с психологом. В дальнейшем Елена стала замечать улучшения в состоянии. И хотя восстановилась она быстро, иммунитет растёт плохо, в организме сохраняется маленькое количество СД-4 клеток из-за несвоевременного лечения. Однако вирус уже не активен, поэтому теперь Елена безопасна для окружающих.

Екатеринбурженка обвиняет в заражении бывшего мужа, который в годы совместной жизни не знал о заболевании, но в юности имел опыт употребления наркотиков. Вместе с тем она рассказала, что считала "стрёмным" признаться в таком "недостойном, грязном" диагнозе детям. Однако всё равно рассказала, а вот матери и коллегам сообщать не стала. Сейчас, призналась Елена, она научилась жить с ВИЧ, но не видит необходимости оповещать об этом каждого, хотя изначально хотелось.