Думала, что убивают лекарства: Россиянка едва не умерла из-за отрицания ВИЧ
53-летняя жительница Екатеринбурга едва не умерла из-за отрицания ВИЧ
В Екатеринбурге 53-летняя педагог и мать двоих взрослых детей по имени Елена пыталась вылечить ВИЧ голоданием и едва не умерла, но своевременно обратилась за помощью к медикам. Об этом она рассказала в беседе с порталом E1.ru.
Женщина вела здоровый образ жизни и много лет прожила с одним мужем, редко болела, но и симптомы проходили быстро. Однако в 2017 году у Елены появился сильный бронхит, от которого не помогали никакие лекарства. Женщину он мучил полгода. Также на коже появились сильные высыпания. По итогам анализов врачи сказали ей о ВИЧ-инфекции, позднее диагноз подтвердился и в Центре СПИДа.
"Мне казалось, что у меня не было рисков заразиться: я не то что наркотики не пробовала — даже алкоголь практически не пью, шестнадцать лет жила с мужем, пока не развелась. Он был постоянным партнёром, поэтому я не могла в голове принять факт, что у меня ВИЧ", — поделилась Елена.
По словам женщины, ей понадобилось много времени на осознание того, что причиной заболевания может стать всего один незащищённый секс. Но перед этим Елена искала альтернативные объяснения её ситуации и утвердилась во мнении, что ВИЧ-инфекции не существует, а люди умирают от терапии. Больше года она применяла в лечении исключительно народные методы, в том числе и голодание. И это длилось до тех пор, пока в один момент кашель резко не вернулся, а проблемы с кожей не усугубились.
"Когда поняла, что не справляюсь, чувствую себя всё хуже, буквально умираю, я решилась снова сходить в СПИД-центр. На приёме врач убеждала меня на примерах других пациентов, что нужно начать лечение", — добавила она.
Женщина призналась, что не только не принимала диагноз, но и боялась ежедневного приёма лекарств, которые, "возможно, её убьют". Начать лечение ей помогли встречи с группой взаимопомощи для людей с ВИЧ и работа с психологом. В дальнейшем Елена стала замечать улучшения в состоянии. И хотя восстановилась она быстро, иммунитет растёт плохо, в организме сохраняется маленькое количество СД-4 клеток из-за несвоевременного лечения. Однако вирус уже не активен, поэтому теперь Елена безопасна для окружающих.
Екатеринбурженка обвиняет в заражении бывшего мужа, который в годы совместной жизни не знал о заболевании, но в юности имел опыт употребления наркотиков. Вместе с тем она рассказала, что считала "стрёмным" признаться в таком "недостойном, грязном" диагнозе детям. Однако всё равно рассказала, а вот матери и коллегам сообщать не стала. Сейчас, призналась Елена, она научилась жить с ВИЧ, но не видит необходимости оповещать об этом каждого, хотя изначально хотелось.
Ранее замглавврача Боткинской больницы Владимир Мусатов сообщил, что чаще всего ВИЧ стали заражаться люди старше 40 лет, преимущественно половым путём. Общество плохо информировано об этом, что встречается даже среди врачей.
ТАСС / Артём Геодакян