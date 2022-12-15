Глава МЧС анонсировал внеплановые проверки всех крупных ТЦ после серии крупных пожаров
После серии масштабных пожаров в торговых центрах по всей России МЧС обратится в правительство для проведения внеплановых проверок всех крупных ТРЦ и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков.
"МЧС будет обращаться в Правительство РФ для организации внеплановых надзорных мероприятий в отношении всех крупных торгово-развлекательных центров и складских комплексов", — отметил министр.
Специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, уровень подготовки персонала к внештатным ситуациям. Также в рамках проверок планируется оказать всю необходимую методическую и консультационную помощь собственникам объектов.
Напомним, только за последний месяц произошла целая серия пожаров в ТЦ и на складах. Самым крупным стало возгорание в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки". Инцидент произошёл 9 декабря, площадь пожара составила 18 тысяч квадратных метров. Причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. А 12 декабря мощный пожар произошёл в подмосковной Балашихе.
При этом самым смертоносным стал пожар на цветочном складе около Комсомольской площади в Москве. Огонь охватил всё двухэтажное здание, прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на 500 квадратах. Жертвами происшествия стали семь человек.
LIFE