Глава МЧС анонсировал внеплановые проверки всех крупных ТЦ после серии крупных пожаров

После серии масштабных пожаров в торговых центрах по всей России МЧС обратится в правительство для проведения внеплановых проверок всех крупных ТРЦ и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков.

"МЧС будет обращаться в Правительство РФ для организации внеплановых надзорных мероприятий в отношении всех крупных торгово-развлекательных центров и складских комплексов", — отметил министр.

Специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, уровень подготовки персонала к внештатным ситуациям. Также в рамках проверок планируется оказать всю необходимую методическую и консультационную помощь собственникам объектов.