Сейф с 20 млн рублей загадочно исчез после смертоносного пожара на цветочной базе в Москве

После крупного пожара на цветочном складе в Москве, в результате которого погибло семь человек, загадочным образом пропал сейф с 20 млн рублей. О краже заявила жена владельца склада Анна Мачелюк, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По её словам, после тушения возгорания пропал не только весь бизнес, но и деньги, причём серьёзная сумма. Якобы со второго этажа кто-то вынес сейф, в котором было 11 миллионов рублей, 70 тысяч долларов, 80 тысяч евро, а также какие-то документы. Кстати, какие именно, заявительница не помнит.