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13 декабря, 11:36

Сейф с 20 млн рублей загадочно исчез после смертоносного пожара на цветочной базе в Москве

Жена владельца сгоревшего цветочного склада в Москве заявила о краже сейфа с 20 млн рублей

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Telegram / МЧС_Москвы

После крупного пожара на цветочном складе в Москве, в результате которого погибло семь человек, загадочным образом пропал сейф с 20 млн рублей. О краже заявила жена владельца склада Анна Мачелюк, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По её словам, после тушения возгорания пропал не только весь бизнес, но и деньги, причём серьёзная сумма. Якобы со второго этажа кто-то вынес сейф, в котором было 11 миллионов рублей, 70 тысяч долларов, 80 тысяч евро, а также какие-то документы. Кстати, какие именно, заявительница не помнит.

Анна Мачелюк официально числилась генеральным директором ООО "Ново Флоре" с 2015 года по 17 ноября этого года. А уже 20 ноября на цветочном складе около Комсомольской площади в Москве произошёл пожар. Огонь охватил всё двухэтажное здание, начался мощный пожар. В здании прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на 500 квадратах. Жертвами происшествия стали семь человек. Суд отправил под домашний арест Антона Мачелюка — владельца компании "Цветы от Мачелюка".

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Николь Вербер

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