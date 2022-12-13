Каждый десятый россиянин не рад отпускам коллег в конце декабря

Практически каждый работающий россиянин хотел бы отдохнуть в конце года и отправиться в небольшое путешествие. Но, как показал опрос, мало кто искренне радуется за отпускников. Об этом "Москве 24" сообщили в сервисе SuperJob.

Так, согласно итогам анализа, каждый десятый сотрудник не рад отпуску коллег в конце декабря. Счастливы за товарищей по работе 28%, а большинству — 53% — факт отдыха безразличен. В числе "осуждающих" чаще всего инженеры, бухгалтеры, продавцы, а также сотрудники производств. Также известно, что зарабатывающие менее 50 тысяч рублей граждане больше завидуют декабрьскому отдыху коллег.

"Отпуск в декабре неспроста берут чаще, чем в январе: финансово это выгоднее. Однако с точки зрения рабочих процессов конец года может быть менее удобен для отдыха: в это время многие заканчивают проекты, сдают отчёты и так далее", — рассказали в сервисе.

Кроме того, согласно результатам опроса сервиса "Работа.ру", уйти в предновогодний отпуск намерены 9% респондентов. За них порадовались 28%, а 13% — огорчились. Нейтрально к отдыху отнеслись 59%.