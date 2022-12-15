В России запустят масштабную программу против диабета

Президент России Владимир Путин поручил правительству запустить масштабную программу для борьбы с диабетом с 2023 года. Заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в четверг.

"У нас уже действует и даёт результаты программа борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Прошу правительство с будущего года запустить такую же масштабную программу для борьбы с диабетом", — отметил глава государства.