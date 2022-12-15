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15 декабря, 13:29

В России запустят масштабную программу против диабета

Президент Путин поручил с 2023 года запустить масштабную программу для борьбы с диабетом

Президент России Владимир Путин поручил правительству запустить масштабную программу для борьбы с диабетом с 2023 года. Заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в четверг.

"У нас уже действует и даёт результаты программа борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Прошу правительство с будущего года запустить такую же масштабную программу для борьбы с диабетом", — отметил глава государства.

Напомним, что сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации населения и смерти. Ежегодно в России выявляется более 300 тысяч новых пациентов с этим заболеванием.

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Ранее президент Путин подписал закон, который с 1 июля 2023 года вводит акциз на сахаросодержащие напитки. Доходы бюджета от этого акциза Минфин направит на лечение диабета.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Александр Юнашев
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