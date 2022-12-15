В России запустят масштабную программу против диабета
Президент Путин поручил с 2023 года запустить масштабную программу для борьбы с диабетом
Президент России Владимир Путин поручил правительству запустить масштабную программу для борьбы с диабетом с 2023 года. Заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в четверг.
"У нас уже действует и даёт результаты программа борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Прошу правительство с будущего года запустить такую же масштабную программу для борьбы с диабетом", — отметил глава государства.
Напомним, что сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации населения и смерти. Ежегодно в России выявляется более 300 тысяч новых пациентов с этим заболеванием.
Ранее президент Путин подписал закон, который с 1 июля 2023 года вводит акциз на сахаросодержащие напитки. Доходы бюджета от этого акциза Минфин направит на лечение диабета.
ТАСС / Владимир Смирнов