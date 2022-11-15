5 несложных правил, соблюдая которые вы победите диабет

В России количество незарегистрированных больных с сахарным диабетом второго типа может быть в 10–15 раз больше, чем тех пациентов, о которых врачам известно. Эта предварительная оценка, которую президент Владимир Путин озвучил в начале года. Диабет второго типа, действительно, бич нашего времени. Люди мало двигаются, при этом переедают, плюсом ко всему — хронические стрессы, особенно у жителей больших городов. Как результат с каждым годом в мире увеличивается процент населения, страдающего избыточной массой тела и ожирением, риск развития диабета повышается. Как изменить эту тенденцию, рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением Клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Андрей Шарафетдинов.

Что нужно делать, чтобы не было диабета?

Снизить риск развития сахарного диабета помогут здоровые пищевые привычки и любовь к вкусу натуральных продуктов, которые нужно прививать ребёнку с детства. Собственным примером родители должны показывать, что физическая активность — это здорово и от спорта можно получать удовольствие.

Пять правил для победы над сахарным диабетом

1. Сократите потребление хлеба, картошки, колбас

Те, кто следит за питанием, с меньшей вероятностью столкнутся с диабетом второго типа. Еда, богатая углеводами и крахмалом, не должна быть в основе рациона. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers

Риск возникновения диабета у тех, кто следит за питанием, меньше. Шарафетдинов рекомендует снизить потребление мучных изделий, картофеля, колбас — той еды, что богата углеводами и крахмалом, продуктов, сделанных из переработанного мяса.

2. Уменьшите количество жиров в рационе

Питание должно быть сбалансированным, упор стоит делать на фрукты и овощи, богатые пищевыми волокнами. Источником клетчатки послужит капуста всех видов. Обычные хлебобулочные изделия лучше заменить цельнозерновыми. Если хочется полакомиться, выбирайте орехи и семена, а не привычные сладости типа пирожных и газированных напитков. В целом тем, кто находится в группе риска развития сахарного диабета 2-го типа, нужно снизить потребление насыщенных жиров животного происхождения и уровень простых углеводов.

3. Основа питания — белковые продукты

Птица, рыба, молочные продукты и яйца должны быть основой рациона. Богатые белком и минеральными веществами и микроэлементами продукты — наше всё.

4. Снизьте калорийность питания

Тем, кто страдает ожирением, оптимально уменьшать массу тела на 5–7% за 6–12 месяцев. Для борьбы с лишним весом необходимы сильная целеустремлённость и поддержка родных. Фото © Freepik / jcomp

Людям с лишним весом важно не забывать про снижение калорийности пищи, пишет kp.ru. Тем, кто страдает ожирением, полезно уменьшать массу тела на 5–7% за полгода-год. Для того чтобы сбросить лишние килограммы, нужны не только сильная мотивация и целеустремлённость, но и поддержка близких. Исследователи доказали: чем раньше человек начинает придерживаться здоровых привычек, тем больше вероятность сохранения работоспособности поджелудочной железы.

5. Регулярно тренируйтесь