5 несложных правил, соблюдая которые вы победите диабет
Нужно с раннего детства прививать ребёнку здоровые пищевые привычки и любовь к спорту, да и самим во взрослом возрасте не забывать про правильное питание и тренировки.
Пять рекомендаций доктора медицинских наук Андрея Шарафетдинова, которые помогут избавиться от сахарного диабета 2-го типа — в материале Лайф.ру. Обложка © Shutterstock
В России количество незарегистрированных больных с сахарным диабетом второго типа может быть в 10–15 раз больше, чем тех пациентов, о которых врачам известно. Эта предварительная оценка, которую президент Владимир Путин озвучил в начале года. Диабет второго типа, действительно, бич нашего времени. Люди мало двигаются, при этом переедают, плюсом ко всему — хронические стрессы, особенно у жителей больших городов. Как результат с каждым годом в мире увеличивается процент населения, страдающего избыточной массой тела и ожирением, риск развития диабета повышается. Как изменить эту тенденцию, рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением Клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Андрей Шарафетдинов.
Что нужно делать, чтобы не было диабета?
Снизить риск развития сахарного диабета помогут здоровые пищевые привычки и любовь к вкусу натуральных продуктов, которые нужно прививать ребёнку с детства. Собственным примером родители должны показывать, что физическая активность — это здорово и от спорта можно получать удовольствие.
Пять правил для победы над сахарным диабетом
1. Сократите потребление хлеба, картошки, колбас
Те, кто следит за питанием, с меньшей вероятностью столкнутся с диабетом второго типа. Еда, богатая углеводами и крахмалом, не должна быть в основе рациона. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers
Риск возникновения диабета у тех, кто следит за питанием, меньше. Шарафетдинов рекомендует снизить потребление мучных изделий, картофеля, колбас — той еды, что богата углеводами и крахмалом, продуктов, сделанных из переработанного мяса.
2. Уменьшите количество жиров в рационе
Питание должно быть сбалансированным, упор стоит делать на фрукты и овощи, богатые пищевыми волокнами. Источником клетчатки послужит капуста всех видов. Обычные хлебобулочные изделия лучше заменить цельнозерновыми. Если хочется полакомиться, выбирайте орехи и семена, а не привычные сладости типа пирожных и газированных напитков. В целом тем, кто находится в группе риска развития сахарного диабета 2-го типа, нужно снизить потребление насыщенных жиров животного происхождения и уровень простых углеводов.
3. Основа питания — белковые продукты
Птица, рыба, молочные продукты и яйца должны быть основой рациона. Богатые белком и минеральными веществами и микроэлементами продукты — наше всё.
4. Снизьте калорийность питания
Тем, кто страдает ожирением, оптимально уменьшать массу тела на 5–7% за 6–12 месяцев. Для борьбы с лишним весом необходимы сильная целеустремлённость и поддержка родных. Фото © Freepik / jcomp
Людям с лишним весом важно не забывать про снижение калорийности пищи, пишет kp.ru. Тем, кто страдает ожирением, полезно уменьшать массу тела на 5–7% за полгода-год. Для того чтобы сбросить лишние килограммы, нужны не только сильная мотивация и целеустремлённость, но и поддержка близких. Исследователи доказали: чем раньше человек начинает придерживаться здоровых привычек, тем больше вероятность сохранения работоспособности поджелудочной железы.
5. Регулярно тренируйтесь
Спорт должен быть регулярным — еженедельно выделяйте на тренировки не менее 2,5 часа. Тренированное тело — противоядие от высокого уровня сахара в крови, поскольку в течение 16 часов после занятий клетки организма лучше реагируют на инсулин. В недавнем исследовании нидерландских учёных, опубликованном в журнале Diabetologia, говорится о связи между временем суток, в которое мы тренируемся, и реакцией на уровень инсулина в организме. Специалисты выяснили: у тех, кто тренируется днём или вечером, невосприимчивость к инсулину снижена на 18 и 25% соответственно.
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