Разведёнка Ратаковски встречается с экс-бойфрендом Кардашьян, и такого врагу не пожелаешь

Искра между Ратаковски и Дэвидсоном пробежала, когда их познакомили общие друзья. Пит веселит Эмили, и ему нравится, что модель умна. Между тем фанаты не в восторге от выбора модели: комик в своё время потрепал нервы певице Ариане Гранде, да так, что та посвятила ему песню Thank U, Next. Вот какие комментарии подписчики оставили под последним постом Ратаковски: "Ты встречаешься с Питом? Что за дичь?"; "Пит Дэвидсон даёт надежду всем нам"; "Кажется, Пит выбирает определённый типаж женщин. Его жертвы — недавно разведённые матери-одиночки, которые очень уязвимы и нуждаются в мягком, игривом внимании. Спустя несколько месяцев отношений Дэвидсон меняет поведение и отправляется на поиски новой возлюбленной".