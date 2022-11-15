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15 ноября, 09:17

Разведёнка Ратаковски встречается с экс-бойфрендом Кардашьян, и такого врагу не пожелаешь

Пит Дэвидсон — не лучший выбор, уверены фанаты модели. Комик известен не только творчеством, но и проблемами с наркотиками и публичным обещанием устроить суицид. А ещё до недавних пор жил с мамой.

<p>Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / emrata / petedavidson.93</p>

Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / emrata / petedavidson.93

Поклонники предполагали, что модель Эмили Ратаковски после расставания с мужем, кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом, недолго будет одна, и так оно и вышло. Похоже, красотка встречается с комиком Питом Дэвидсоном — бывшим возлюбленным Ким Кардашьян. Информацию о романе Ратаковски и Дэвидсона подтвердил источник US Weekly.

"Пит и Эмили общаются уже пару месяцев", — поделился инсайдер издания, добавив, что парочка "находится на очень ранней стадии, но оба действительно нравятся друг другу".

Искра между Ратаковски и Дэвидсоном пробежала, когда их познакомили общие друзья. Пит веселит Эмили, и ему нравится, что модель умна. Между тем фанаты не в восторге от выбора модели: комик в своё время потрепал нервы певице Ариане Гранде, да так, что та посвятила ему песню Thank U, Next. Вот какие комментарии подписчики оставили под последним постом Ратаковски: "Ты встречаешься с Питом? Что за дичь?"; "Пит Дэвидсон даёт надежду всем нам"; "Кажется, Пит выбирает определённый типаж женщин. Его жертвы — недавно разведённые матери-одиночки, которые очень уязвимы и нуждаются в мягком, игривом внимании. Спустя несколько месяцев отношений Дэвидсон меняет поведение и отправляется на поиски новой возлюбленной".

Самые откровенные образы Эмили Ратаковски — от развратной студентки до бесстыдной мамочки

Самые откровенные образы Эмили Ратаковски — от развратной студентки до бесстыдной мамочки

Марта Белова

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