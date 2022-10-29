Самые откровенные образы Эмили Ратаковски — от развратной студентки до бесстыдной мамочки

Эмили Ратаковски с некоторых пор девушка свободная — летом модель подтвердила слухи о разводе с кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Актриса и раньше не стеснялась демонстрировать шикарную фигуру, а сейчас с новыми силами постит откровенные фото на радость поклонникам. Ведь новый супруг не возьмётся из ниоткуда... Собрали самые дерзкие образы за всё время карьеры Ратаковски.

Фотосессия Эмили Ратаковски для журнала Treats! (2012 год)

Фото © Twitter / emrata, © Treats! / Steve Shaw

Карьера Ратаковски стартовала на детском телеканале Nickelodeon, где Эмили засветилась в паре эпизодов второсортного ситкома. Но настоящая слава к девушке пришла в 2012 году. Модель появилась обнажённой на обложке эротического журнала Treats!, и эта фотосессия оказалась для неё судьбоносной.

Клип Blurred Lines с участием Ратаковски (2013 год)

Тот самый номер Treats! случайно увидел R&B-певец Робин Тик. Он тут же позвал модель сниматься нагишом в своём клипе Blurred Lines. Во время съёмок Тик постоянно трогал Ратаковски за грудь, а после релиза его обвинили в пропаганде насилия над женщинами. Как бы то ни было, именно это видео превратило Эмили в секс-символ.

Фотосессия Ратаковски в CR Fashion Book (2013 год)

Фото © emrata.com / Bruce Weber

После Blurred Lines глянцевые журналы наперебой стали включать Эмили в списки самых сексуальных женщин. Пополнялось и эротическое портфолио Ратаковски. В июле 2013 года увидел свет очередной номер альманаха CR Fashion Book, который издавала бывший редактор французского Vogue Карин Ройтфельд. В нём Эмили красиво обнажилась — в компании модели Карли Клосс и целой толпы мужчин.

Эмили Ратаковски на обложке GQ (2014 год)

Июль 2014-го — и новый эротический скандал с Ратаковски. После публикации американского выпуска журнала GQ, на обложке которого модель красовалась топлес, кое-кому пришлось извиняться. Под раздачу попал владелец крупной сети магазинов Lands' End. Некоторые его клиенты получили журнал в подарок, но вместо благодарности выразили возмущение "непристойным содержанием" номера.

Ратаковски на вторых ролях в фильме "Исчезнувшая" (2014 год)

Кадр © "Исчезнувшая". Режиссёр Дэвид Финчер, сценарист Гиллиан Флинн / "Кинопоиск"

На роль своей любовницы главная звезда фильма "Исчезнувшая" Бен Аффлек сам предложил взять Эмили. До этого он видел девушку лишь раз — в клипе Blurred Lines. Судя по всему, этого оказалось достаточно для дебюта успешной модели в большом кино. Ратаковски сыграла персонажа второго плана — легкомысленную студентку, закрутившую роман с женатым мужчиной. И с этой задачей справилась на отлично.

Слив личного фотоархива Эмили Ратаковски (2014 год)

Фото © 4chanarchives.com

31 августа 2014 года на форуме 4chan опубликовали личные фотоархивы более сотни звёзд. Судя по всему, изображения утекли в Сеть из облачного сервиса Apple iСloud. На многих снимках знаменитости были полностью обнажены. Одной из жертв слива на радость поклонникам стала и Ратаковски.

Фотоальбом с Эмили Ратаковски, напечатанный Джонатаном Ледером (2016 год)

Фото © Jonathan Leder / Imperial Publishing

В 2012 году Эмили позировала для фотографа Джонатана Ледера. Результатом трудов стал альбом, в который вошёл 71 снимок Ратаковски. Он был опубликован четыре года спустя и порадовал фанатов звезды не меньше слитых нюдсов. Но вот незадача — сама модель, как выяснилось, не давала разрешения на его публикацию. А ещё призналась, что Ледер активно приставал к ней после съёмки.

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