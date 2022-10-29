10 мемов, в которых ушли от троллинга и хейта к доброте и благодарности, и это поднимает настроение

"Мой бедный папа был так горд арбузом, который сам вырастил. Оказалось, что это просто огромный огурец", — EwanTCB.

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"Извини, я занят на выходных. Выходные: ... " — HaruAndTheVOID.

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"Ну он точно волшебник!" — Big-Routine222.

Фото © Reddit / Big-Routine222

"8-летний я: объясняю папе, что существуют числа меньше нуля. Папа с учёной степенью в математике: ..." — Nite-Prow1er.

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"Молчаливые водители такси — просто лучшие!" — lolurfucked.

Фото © Reddit / lolurfucked

"Моя 90-летняя бабуля сделала мне жилет "для вечеринок"... И да, он отпадный!" — abdul_bino.

Фото © Reddit / abdul_bino

"Я люблю, когда мне дарят носки", — Child_of_the_Abyss.

Фото © Reddit / Child_of_the_Abyss

"Купила моему пёселю такое же кресло, что и у меня, чтобы он не крал моё место. Стоит ли говорить, что он в восторге", — narutouzomk.

Фото © Reddit / narutouzomk

"Всегда как подарок с небес", — bubblyminer.

Фото © Reddit / bubblyminer

"Основано на реальных событиях", — Aidensc.