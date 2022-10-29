10 мемов, в которых ушли от троллинга и хейта к доброте и благодарности, и это поднимает настроение
В 90 процентах случаев мемы — это что-то едкое и злое, но есть в Интернете места, где люди, наоборот, концентрируются на чём-то позитивном. Собрали 10 постов из группы "Здравые мемы".
"Мой бедный папа был так горд арбузом, который сам вырастил. Оказалось, что это просто огромный огурец", — EwanTCB.
Фото © Reddit / EwanTCB
"Извини, я занят на выходных.
Выходные: ... " — HaruAndTheVOID.
Фото © Reddit / HaruAndTheVOID
"Ну он точно волшебник!" — Big-Routine222.
Фото © Reddit / Big-Routine222
"8-летний я: объясняю папе, что существуют числа меньше нуля.
Папа с учёной степенью в математике: ..." — Nite-Prow1er.
Фото © Reddit / Nite-Prow1er
"Молчаливые водители такси — просто лучшие!" — lolurfucked.
Фото © Reddit / lolurfucked
"Моя 90-летняя бабуля сделала мне жилет "для вечеринок"... И да, он отпадный!" — abdul_bino.
Фото © Reddit / abdul_bino
"Я люблю, когда мне дарят носки", — Child_of_the_Abyss.
Фото © Reddit / Child_of_the_Abyss
"Купила моему пёселю такое же кресло, что и у меня, чтобы он не крал моё место. Стоит ли говорить, что он в восторге", — narutouzomk.
Фото © Reddit / narutouzomk
"Всегда как подарок с небес", — bubblyminer.
Фото © Reddit / bubblyminer
"Основано на реальных событиях", — Aidensc.
Фото © Reddit / Aidensc
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Reddit / lolurfucked