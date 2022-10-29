НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 октября, 08:30

10 мемов, в которых ушли от троллинга и хейта к доброте и благодарности, и это поднимает настроение

В 90 процентах случаев мемы — это что-то едкое и злое, но есть в Интернете места, где люди, наоборот, концентрируются на чём-то позитивном. Собрали 10 постов из группы "Здравые мемы".

"Мой бедный папа был так горд арбузом, который сам вырастил. Оказалось, что это просто огромный огурец", — EwanTCB.

Фото © Reddit / EwanTCB

Фото © Reddit / EwanTCB

"Извини, я занят на выходных.

Выходные: ... " HaruAndTheVOID.

Фото © Reddit / HaruAndTheVOID

Фото © Reddit / HaruAndTheVOID

"Ну он точно волшебник!" Big-Routine222.

Фото © Reddit / Big-Routine222

Фото © Reddit / Big-Routine222

"8-летний я: объясняю папе, что существуют числа меньше нуля.

Папа с учёной степенью в математике: ..." Nite-Prow1er.

Фото © Reddit / Nite-Prow1er

Фото © Reddit / Nite-Prow1er

"Молчаливые водители такси — просто лучшие!" lolurfucked.

Фото © Reddit / lolurfucked

Фото © Reddit / lolurfucked

"Моя 90-летняя бабуля сделала мне жилет "для вечеринок"... И да, он отпадный!" abdul_bino.

Фото © Reddit / abdul_bino

Фото © Reddit / abdul_bino

"Я люблю, когда мне дарят носки", — Child_of_the_Abyss.

Фото © Reddit / Child_of_the_Abyss

Фото © Reddit / Child_of_the_Abyss

"Купила моему пёселю такое же кресло, что и у меня, чтобы он не крал моё место. Стоит ли говорить, что он в восторге", — narutouzomk.

Фото © Reddit / narutouzomk

Фото © Reddit / narutouzomk

"Всегда как подарок с небес", — bubblyminer.

Фото © Reddit / bubblyminer

Фото © Reddit / bubblyminer

"Основано на реальных событиях", — Aidensc.

Фото © Reddit / Aidensc

Фото © Reddit / Aidensc

10 до боли жизненных мемов, которые поймут все, кому уже за тридцать

10 до боли жизненных мемов, которые поймут все, кому уже за тридцать

Обложка ©

Reddit / lolurfucked

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров