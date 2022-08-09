Стала известна нелепая причина, почему расстались Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян, похоже, не от мира сего. Иначе как объяснить тот факт, что причиной расставания дивы с комиком Питом Дэвидсоном стало... предложение руки и сердца. Да любая девчонка мечтает, чтобы её позвали замуж! Но не Ким. Звезда, похоже, до сих пор не отошла после развода с музыкантом Канье Уэстом, потому под венец не торопится.

"Просто всё шло слишком быстро. Ким хотела замедлить ход событий, и вместо этого Пит сделал предложение. Он опустошён. Все предупреждали его, что его действия оттолкнут Ким, но он не слушал. Помните, это тот самый парень, который сделал предложение Ариане Гранде всего через несколько недель [романа]. Пит ничему не научился из этих отношений", — сетуют источники портала Radar.

Инсайдеры добавили, что Кардашьян — отличная мама и сейчас сконцентрировала внимание на детях.