НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 ноября, 08:31

Вдова Михаила Жванецкого раскрыла, как сатирик-одессит отреагировал бы на украинский конфликт

Писатель вместе с супругой Натальей жил на две страны. Жванецкий всегда говорил, что у него две родины — Россия и Украина.

Писатель и артист Михаил Жванецкий 17 лет вёл телепередачу "Дежурный по стране", в которой отвечал на самые острые вопросы, волновавшие буквально все слои населения. Вдова сатирика Наталья Жванецкая уверена: нынешний украинский кризис заставил бы мужа, одессита, сильно переживать и расстраиваться.

"Он всегда подчёркивал, что у него две родины: Россия и Украина. Мы жили на две страны, на два города. Зиму и весну проводили в Москве. Лето и осень — в Одессе", — поделилась вдова Михаила Жванецкого в беседе с kp.ru.

Жизнь в Одессе — это солнце, море, общение с друзьями, заметила Наталья. Посиделки дома у Жванецких были почти каждый день — сатирик не любил отпускать супругу надолго, потому её подруги постоянно приходили в гости.

"А что смерть? Просто перерыв". Правила жизни Жванецкого, которым он оставался верен до конца

"А что смерть? Просто перерыв". Правила жизни Жванецкого, которым он оставался верен до конца

Обложка ©

ТАСС / Михаил Гутерман

Марта Белова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров