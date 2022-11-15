Вдова Михаила Жванецкого раскрыла, как сатирик-одессит отреагировал бы на украинский конфликт
Писатель вместе с супругой Натальей жил на две страны. Жванецкий всегда говорил, что у него две родины — Россия и Украина.
Писатель и артист Михаил Жванецкий 17 лет вёл телепередачу "Дежурный по стране", в которой отвечал на самые острые вопросы, волновавшие буквально все слои населения. Вдова сатирика Наталья Жванецкая уверена: нынешний украинский кризис заставил бы мужа, одессита, сильно переживать и расстраиваться.
"Он всегда подчёркивал, что у него две родины: Россия и Украина. Мы жили на две страны, на два города. Зиму и весну проводили в Москве. Лето и осень — в Одессе", — поделилась вдова Михаила Жванецкого в беседе с kp.ru.
Жизнь в Одессе — это солнце, море, общение с друзьями, заметила Наталья. Посиделки дома у Жванецких были почти каждый день — сатирик не любил отпускать супругу надолго, потому её подруги постоянно приходили в гости.
ТАСС / Михаил Гутерман