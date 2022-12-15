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Регион
Опубликовано 15 декабря 2022, 16:24

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за русофобию

Лидер ЛДПР Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию

Заседание Комитета Госдумы по международным делам. Обложка © Telegram / Слуцкий

Заседание Комитета Госдумы по международным делам. Обложка © Telegram / Слуцкий

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию. Об этом он заявил в телеграм-канале по итогам обсуждения в Комитете по международным делам поддержки россиян, попавших за рубежом в беду.

"Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс РФ", — написал он.

На обсуждении присутствовали освобождённый из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут, журналист, член СПЧ Кирилл Вышинский и депутат Госдумы Мария Бутина. По словам Слуцкого, нужно ввести единую систему защиты граждан, которые подверглись преследованию за рубежом. Лидер ЛДПР подчеркнул и нездоровую тенденцию на безосновательные задержания россиян за границей. И ответственны за это, подчеркнул он, власти США. Также депутат отметил необходимость в налаживании предупреждений россиян при выезде за рубеж о том, на что способны геополитические оппоненты.

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Ранее журналист Вышинский предложил президенту РФ Владимиру Путину внести в УК статью о русофобии. По его словам, правовая оценка никогда не бывает лишней.

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Евгения Колесникова
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