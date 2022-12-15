В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за русофобию
Лидер ЛДПР Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию
Заседание Комитета Госдумы по международным делам. Обложка © Telegram / Слуцкий
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию. Об этом он заявил в телеграм-канале по итогам обсуждения в Комитете по международным делам поддержки россиян, попавших за рубежом в беду.
"Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс РФ", — написал он.
На обсуждении присутствовали освобождённый из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут, журналист, член СПЧ Кирилл Вышинский и депутат Госдумы Мария Бутина. По словам Слуцкого, нужно ввести единую систему защиты граждан, которые подверглись преследованию за рубежом. Лидер ЛДПР подчеркнул и нездоровую тенденцию на безосновательные задержания россиян за границей. И ответственны за это, подчеркнул он, власти США. Также депутат отметил необходимость в налаживании предупреждений россиян при выезде за рубеж о том, на что способны геополитические оппоненты.
Ранее журналист Вышинский предложил президенту РФ Владимиру Путину внести в УК статью о русофобии. По его словам, правовая оценка никогда не бывает лишней.