В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за русофобию

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию. Об этом он заявил в телеграм-канале по итогам обсуждения в Комитете по международным делам поддержки россиян, попавших за рубежом в беду.

На обсуждении присутствовали освобождённый из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут, журналист, член СПЧ Кирилл Вышинский и депутат Госдумы Мария Бутина. По словам Слуцкого, нужно ввести единую систему защиты граждан, которые подверглись преследованию за рубежом. Лидер ЛДПР подчеркнул и нездоровую тенденцию на безосновательные задержания россиян за границей. И ответственны за это, подчеркнул он, власти США. Также депутат отметил необходимость в налаживании предупреждений россиян при выезде за рубеж о том, на что способны геополитические оппоненты.