Путин заявил об увеличении поставок газа на Восток до 88 млрд кубометров к 2030 году
Поставки отечественного газа на Восток увеличатся до 88 миллиардов кубометров к 2030 году. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, развитие портовой и трубопроводной инфраструктуры на южном и восточном направлениях важно для снижения влияния санкций и других враждебных мер против РФ. В частности, будет наращиваться экспорт природного газа.
Путин заявил об увеличении поставок газа на Восток до 88 млрд кубометров к 2030 году. Видео © LIFE
"Реализация таких проектов как Ковыктинское месторождение, "Сила Сибири — 2", дальневосточный маршрут, позволят уже к 2025 году увеличить поставки газа на Восток до 48 млрд кубометров, а к 2030 году — до 88 млрд", — отметил глава государства.
Ранее Путин заявил, что санкции ЕС против РФ привели к невиданной инфляции в еврозоне. Он отметил, что в ноябре этот показатель составил 10%.