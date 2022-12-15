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15 декабря, 13:23

Путин заявил об увеличении поставок газа на Восток до 88 млрд кубометров к 2030 году

Поставки отечественного газа на Восток увеличатся до 88 миллиардов кубометров к 2030 году. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, развитие портовой и трубопроводной инфраструктуры на южном и восточном направлениях важно для снижения влияния санкций и других враждебных мер против РФ. В частности, будет наращиваться экспорт природного газа.

Путин заявил об увеличении поставок газа на Восток до 88 млрд кубометров к 2030 году. Видео © LIFE

"Реализация таких проектов как Ковыктинское месторождение, "Сила Сибири — 2", дальневосточный маршрут, позволят уже к 2025 году увеличить поставки газа на Восток до 48 млрд кубометров, а к 2030 году — до 88 млрд", — отметил глава государства.

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kremlin.ru

Александр Юнашев

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