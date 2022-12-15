Путин заявил об увеличении поставок газа на Восток до 88 млрд кубометров к 2030 году

Поставки отечественного газа на Восток увеличатся до 88 миллиардов кубометров к 2030 году. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, развитие портовой и трубопроводной инфраструктуры на южном и восточном направлениях важно для снижения влияния санкций и других враждебных мер против РФ. В частности, будет наращиваться экспорт природного газа.