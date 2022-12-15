Путин: Пока Запад "тянет одеяло на себя", Россия поставляет продовольствие в бедные страны
Россия поставляет продовольствие беднейшим странам, а Запад "перетягивает на себя одеяло". Об этом в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент РФ Владимир Путин.
"В отличие от западных стран, которые беззастенчиво тянут одеяло на себя, Россия, напротив, помогает именно беднейшим государствам Африки, Азии и других регионов. Поставляет продовольствие и прочие товары", — сказал он.
По словам Путина, Россия продолжает экспортировать на мировые рынки минеральные удобрения. Так, более 25 миллионов тонн уже поставлено за 11 месяцев. Также в ближайшие месяцы РФ готова безвозмездно передать нуждающимся странам 260 тысяч тонн удобрений. При этом 20 тысяч тонн уже экспортировано в Малави.
Ранее Путин назвал впечатляющими показатели строительства в России в 2022 году. По его словам, благодаря поддержке механизмов льготной и семейной ипотеки были выданы кредиты на 1,7 триллиона рублей.
LIFE / Павел Баранов