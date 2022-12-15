Путин назвал впечатляющими показатели строительства в России в 2022 году

Президент РФ Владимир Путин назвал впечатляющими показатели строительства в стране в текущем году. Об этом он заявил в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства рассказал, что благодаря поддержке механизмов льготной и семейной ипотеки были выданы кредиты на 1,7 триллиона рублей.

"В результате сотни тысяч российских семей улучшили свои жилищные условия, а стройка как отрасль стала одним из драйверов российской экономики — плюс 5,8% за десять месяцев", — заявил президент.

По словам Путина, этот год может стать самым успешным и рекордным для жилищного строительства в России. Президент рассказал, что о цифрах недавно доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. Путин считает эти показатели впечатляющими, но добавил, что нужно дождаться окончательных результатов.