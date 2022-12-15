Путин заявил, что Евросоюз позволил США "вытирать о себя ноги"

Страны Европейского союза сами загнали себя в ситуацию, при которой идёт деиндустриализация континента, позволив США вытирать о себя ноги. Об этом во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.

"Сегодня сами власти ЕС говорят, что политика США прямо ведёт к деиндустриализации Европы, даже пытаются предъявить счета своему американскому сюзерену. Порой даже слова обиды поступают: "Почему вы с нами так поступаете?" Хочется спросить: "А вы чего хотели?" Так поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги", — отметил российский лидер.