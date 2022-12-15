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15 декабря, 12:32

Путин назвал российский рубль одной из самых сильных валют мира

Российский рубль зарекомендовал себя одной из самых сильных валют в мире. Об этом заявил в четверг президент Владимир Путин на заседании Совета по национальным проектам.

"Уже в третьем квартале 2022 года экономическая динамика продемонстрировала рост. Уровень цен в России после серьёзного всплеска в марте и апреле начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют в мире", отметил глава государства.

Путин заявил об очевидном тренде на снижение инфляции

Путин заявил об очевидном тренде на снижение инфляции

Ранее на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке Владимир Путин назвал ситуацию в экономике России лучшей, чем во многих других странах. По словам президента, нам предрекали спад на 20%, а на деле оказалось 2,9%.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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